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Maaşlar kesiliyor! Birçok kişi bilmiyor, başvuru yapmadan...
Maaşların kesilmesine neden oluyor. Birçok kişi farkında olmadan iş başvurusunda bulunuyor. Kişinin işe kabul edilmesi durumunda ise almış olduğu maaş kesiliyor. Devlet tarafından yetim kalan kız çocuklarına evlenene kadar aylık bağlanıyor. İşe girilmesi durumunda ise yetim aylığı kesiliyor. Yetim aylığı ve çalışma hayatı ile ilgili merak edilenleri Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan yatıladı. İşte o soru ve cevaplar...