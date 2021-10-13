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Çalışan Hakları Haberleri Maaşlar 7000 liradan başlıyor! KPSS şartı da yok, 1 milyon kişi aranıyor...

Maaşlar 7000 liradan başlıyor! KPSS şartı da yok, 1 milyon kişi aranıyor...