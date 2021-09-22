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Maaşlar 5000 liranın üzerine çıktı! İmzalar atıldı zam geldi...

22 Eylül 2021 Çarşamba - 14:09 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 14:09

Binlerce kişiyi ilgilendiren imzalar atıldı. İki bakanın katıldığı törenle yeni zamlar belli oldu. Net maaşlar 5000 liranın üzerine çıktı. AFAD, il özel idare ve il özel idare şirketleri çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Bakan Soylu, “Brüt 4 bin 820 TL, ikramiyeleri ile beraber ayda 7 bin TL, net 5 bin TL’nin de üzerinde olan bir ücretle yüzde 26 artış ve sağlanan birçok sosyal haklardan da çok memnunuz. Çalışanlarımızın huzurlu olması bizim açımızdan fevkalade önemlidir. Yüzde 10 yıpranma payı da var o da bizim açımızdan çok iyi bir netice” diye konuştu.


AFAD, il özel idare ve il özel idare şirketleri çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.  Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,Türkiye'nin imzalanan ilk toplu sözleşmesinden bugüne bir  kıyaslama yapıldığında en başarılı toplu sözleşmenin gerçekleştirildiğini ve  bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanların yanında durmasının,  verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, hem işçiler hem de memurların  yapılan toplu sözleşmelerle çok geniş kazanımlar elde ettiğini söyledi.
 
 "Bütün Akdeniz'i Türklere kapatmak istiyorlar"
 
Bakan Bilgin, "G7" olarak tanımlanan dünyanın en zengin 7 ülkesinin  Kovid-19 salgınıyla mücadelede yaşadığı sıkıntılara, insanların tedavi olacak yer  bulamadıklarına işaret ederek, Türkiye'nin bütün sağlık sistemiyle örnek olacak  bir başarı sergilediğini, bununla ne kadar gurur duyulsa az olduğunu belirtti. Türkiye'nin coğrafyasında verdiği mücadeleye de dikkati çeken Bilgin,  Türklerin yaklaşık 600 yıldır var olduğu Akdeniz'den, Mersin Limanı'ndan,  Antalya'dan sökülüp atılmak istenildiğini dile getirdi.
 
 Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize sadece sahillerde girebileceğimiz, denizlerde yüzebilecek bir  alan bırakıp onun dışında bütün Akdeniz'i Türklere kapatmak istiyorlar. Sadece  orası mı? akrabalık, tarihsel, kültürel ilişkilerimizin olduğu Libya'dan,  Cezayir'den, Tunus'tan, Suriye'den, her taraftan Türkiye'yi yok etmek, kuşatmak  istiyorlar. Kim üstelik, Akdeniz ile hiç alakası olmayan Fransa, ABD, bütün  uluslararası güç merkezleri Türkleri bu coğrafyada adeta çember altına almak  istiyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti bunlara karşı mücadele ediyor. Bu mücadelede  Türkiye asla geri adım atmıyor, kendi hukukunu, haklarını, sadece kendi haklarını  değil bu coğrafyanın insanlarının haklarını savunarak dimdik ayakta duruyor. Türkiye, tıpkı geçtiğimiz yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın  verdiği bağımsızlık mücadelesinden sonra kurduğu Cumhuriyetin bağımsızlığını  bugün de sürdürme kararlılığını coğrafyanın her yerinde gösteriyor." Bilgin, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının nasıl  kurtarıldığına bütün dünyanın şahit olduğunu söyledi.
 
 "Dünyada bu kadar geniş sağlık hizmeti veren başka bir ülke zor  gösterilir"
 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu sözleşmelerin de bu  zor şartlar içinde yapıldığını belirterek, Türkiye'nin, sosyal devlet ilkesine  sahip çıkan, onu pratiğe geçiren demokratik bir ülke olduğunun altını çizdi. "Dünyada bu kadar geniş sağlık hizmeti veren ve bunu kamusal bir  hizmet olarak kabul eden başka bir ülke zor gösterilir." diyen Bilgin, ABD'de ve  birçok ülkede insanların parası yoksa sağlık hizmeti alamadığını, Avrupa'nın  sosyal demokrasi sistemlerinin büyük bir çöküş yaşadığını ifade etti.
 
 "Yıl sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecek"
 
  Türkiye'nin ekonomisiyle de hızla büyüdüğüne dikkati çeken Bilgin, şu  değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü.  Efendim 'baz etkisiymiş', birtakım adamlar birtakım hikayeler yazmaya  çalışıyorlar. Bu olayı küçültmek için uğraşıyorlar. Sözüm ona bunlar içinde  iktisatçılar da var. Evet baz etkisi vardır ama baz etkisini nasıl hesap  edecekler. Ben onlara şimdiden buradan söylüyorum, bu yıl sonunda Türkiye yüzde  10 civarında büyüyecek. İddialı bir şey söylüyorum. Türkiye'nin bu büyüme gücü  nereden geliyor, üretiminden geliyor. Türkiye, çelik, cevher üretiyor, otomotiv  sanayinde çok önemli üretimler gerçekleştiriyor. Her sektörde inanılmaz üretim  öyküleri yazıyor." "Türkiye büyümüyor, büyüyor da bizim cebimize yansıyor mu?" şeklindeki  eleştirilere işaret eden Bilgin, "Yansıyor. Türkiye'nin işçilerinin cebine,  sağlık sistemine, tüketim tarzına, eğitimine yansıyor. Türkiye, çok şükür birçok  sorunla baş ederek, bu sorunları aşarak yoluna devam ediyor." dedi.
 
 "Kamuda çalışan hiçbir işçi artık asgari ücretle çalışmıyor"
 
 Bakan Bilgin, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli göstergesinin  ihracat olduğunu ve 200 milyar doları aşan bir ihracatın gerçekleştirildiğini  söyledi. Türkiye'nin gücüne, işçisinin emeğine güvenip inandıklarını vurgulayan  Bilgin, sosyal devletin de ürettiği refahı çalışanlarıyla paylaşarak daha fazla  güçleneceğini dile getirdi. Bilgin, "Biz bugün gururla, alnımız ak çıkıp sizlerle bu sözleşmeyle  en düşük ücret alan işçilere 400 lira seyyanen zam yaptıysak bu gücümüzden alarak  bunu yaptık. Kamuda çalışan hiçbir işçi artık asgari ücretle çalışmıyor. Bu bizim  yaptığımız sözleşmenin neticesi, 4 bin 100 liranın üzerine çıkardık. Asgari  ücreti fiilen oraya çıkardık. Dolayısıyla diğer artırımları, yüzdeleri, vesaire  hesap ettiğimiz zaman yaklaşık yüzde 35'in üzerinde bir artış oranına ulaştık."  diye konuştu.
 
 "Türkiye'nin yolunu kesemeyecekler"
 
 Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde kapılarını güzel bir geleceğe  açacağını ifade eden Bilgin, Türkiye'nin düşmanlarının boş durmadığını söyledi. Bakan Bilgin, terör örgütlerinin, kendi iradeleri olmayan yabancı  istihbarat servislerinin uzantısı cinayet örgütleri olduğunu belirterek şunları  kaydetti:"Bu coğrafyada hiçbir istihbarat örgütüne dayanmadan hiçbir terör  örgütü bir hafta bile yaşayamaz. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelen 'PKK/PYD'  dediğimiz yapı, Amerikan istihbarat örgütünün, Suriye'deki Amerikan garnizonundan  para alan kiralık elemanlara dönüşmüşlerdir. Bunu herkes biliyor artık. Dolayısıyla ortada PKK bilmem ne, bunlar sahte isimler. Bunlar,  bunları kamufle etmek, birtakım insanları aldatmak için kullanılan isimler.  Türkiye'nin düşmanları, terör örgütleri, terör örgütlerinin arkasında olan diğer  Türkiye düşmanları, uluslararası çevreler şunu bilsinler; Türkiye'nin yolunu  kesemeyecekler. Türkiye çalışanlarıyla, işçileriyle, sosyal devletiyle birlikte  ekonomisini geliştirerek geleceğe yürüyüşünü devam ettirecektir." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu iş sözleşmesinin  hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
 
BAKAN SOYLU: İKRAMİYELERİ İLE BERABER AYDA BRÜT 7.000 TL
 
Toplu iş sözleşmesinin kurumlar, çalışanlar ve aileleri için hayırlı  olmasını dileyen - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  AFAD, il özel idare ve il özel idare şirketleri  çalışanlarının afet, deprem, sel gibi olaylarda görevinin başında olmaları  nedeniyle teşekkür etti. Soylu, emekten yana olduklarını, emeğin ve iş gücünün hakkının  verilmesi durumunda rahmet ve bereketin çok daha fazla olacağına inanan bir  anlayışın temsilcileri olduklarını aktararak, şunları kaydetti:"3 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya brütü ama ikramiyeleriyle beraber  ayda 7 bin liralık brüt, net 5 bin liranın da belki biraz, bir kısım üzerinde  olan bir ücretle yüzde 26 artış yapıldı ve birçok sosyal haklar verildi. Allah  razı olsun Bakanım. Biz de çok memnunuz. Çünkü çalışanlarımızın huzurlu olması,  işten çıkarken o anlayış içerisinde çıkmaları bizim açımızdan fevkalade  önemlidir. Hem işi yapacaklar hem güler yüzlü olacaklar hem de işin hakkını  verecekler. Bunun için çok teşekkür de ediyoruz. Bir de arkada yüzde 10 yıpranma  payı var. O da bizim açımızdan çok büyük önem taşımaktadır. Arkadaşlarımız da hak  ediyorlar. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha iyi olacaktır."
Türkiye'nin büyüdüğünü, devletin ve milletin daha da zenginleşeceğini  dile getiren Soylu, "Benim size söyleyeceğim bir tek şey var. Dünyanın neresinde  olursa olsun bizim şu salondaki arkadaşlarımızın yaptığı işin bir benzerini  yapabilmeleri mümkün değildir, eline su dökebilmeleri de mümkün değildir." diye  konuştu.
Soylu, afet olmadan geçen her günün bir fırsat ve bu fırsatın yarın  elde olamayabileceğinin de aşikar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye özellikle afet  yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ  atlamıştır." açıklamasını yaptı.
 
 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları
 
 Bir yandan il risk azaltma planları ve risk haritalarını hazırlamak  bir yandan da afet anını yönetmek için müdahale kapasitesini sürekli  arttırdıklarını söyleyen Soylu, "Buna ait tatbikatlar, toplantılar, yeni lojistik  depolar, personel ve malzeme tedarikleri, ilk yardım ve tahliye planları  yapıyoruz. Gönüllülerimizi ve STK'lerimizi işin içine dahil ediyoruz.  Gönüllülerimizin rakamı 360 bine ulaştı." bilgisini paylaştı. Soylu, bugüne kadar sadece ulusal deprem araştırma programı  kapsamındaki 57 projeye destek sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Keza Afet Eğitim Yılı kapsamında eğitim alan sayısı şu ana kadar 26  milyon 45 kişi olmuştur. Burada yıl sonu hedefimiz 51 milyondur. Şu ana kadar da  11,5 milyon insan hazırladığımız videoyu tam zamanlı seyretmiştir. Ayrıca  afetlere hazırlık kapsamında 2020'ye kadar İstanbul'da 568, 2021'de de 162 olmak  üzere 730 toplantı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de 26 bin 323 afet ve acil durum  toplanma alanı bulunuyor. İstanbul'da bu toplanma alanlarının sayısı 5 bin  600'dür. Kişi başına 1,20 metrekare düşüyordu, şu anda kişi başına 3,6  metrekareye kadar bunu çıkardık ve hakikaten 1-1,5 yılda bütün Türkiye'de afet  toplanma alanlarının kişi başına düşen metrekare sayısını iki kattan fazla da  arttırdığımızı ifade etmek istiyorum." Bakan Soylu, "2019-2020 yılları arasında AFAD'ın yapıp hak sahiplerine  teslim ettiği afet konutu sayısı 51 bin 954'tür." bilgisini paylaştı.
Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Türkiye Yol İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar ve işçiler de katıldı.Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.
 

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