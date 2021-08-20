Maaşınızı daha fazla artırır! Günlük 58 lira, milyonları ilgilendiriyor...

Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu yurtdışından bir sağlık hizmeti aldığınızı tespit etmiş olabilir. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezinde yurtdışı servisleri mevcut. Burayla görüşüp yurtdışından herhangi bir aylık almadığınızı ve sağlık sigortanızın olmadığını belirtin. Borcunuzu silecek ve sağlık aktivasyonunuzu yapacaklardır.