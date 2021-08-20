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Maaşınızı daha fazla artırır! Günlük 58 lira, milyonları ilgilendiriyor...
İşçi, memur, emekli, dul ve yetim, borcu olan herkes merak ediyordu. Tek tek açıklandı. GSS borcu kimler ödemek zorunda? Ölüm aylığı ve ölüm geliri farklı şeyler midir? SGK özel hastanelerde ameliyat masrafını karşılıyor mu? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Selamlar, ben Türkiye’de emekli biriyim, yurtdışında da evim var kışları gidip kalıyorum. Ancak sadece buradan aylık almaktayım. Bana GSS borcu çıkarılmış, bunun nedeni ne olabilir?
Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu yurtdışından bir sağlık hizmeti aldığınızı tespit etmiş olabilir. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezinde yurtdışı servisleri mevcut. Burayla görüşüp yurtdışından herhangi bir aylık almadığınızı ve sağlık sigortanızın olmadığını belirtin. Borcunuzu silecek ve sağlık aktivasyonunuzu yapacaklardır.
Selamlar, ben Türkiye’de emekli biriyim, yurtdışında da evim var kışları gidip kalıyorum. Ancak sadece buradan aylık almaktayım. Bana GSS borcu çıkarılmış, bunun nedeni ne olabilir?
Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu yurtdışından bir sağlık hizmeti aldığınızı tespit etmiş olabilir. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezinde yurtdışı servisleri mevcut. Burayla görüşüp yurtdışından herhangi bir aylık almadığınızı ve sağlık sigortanızın olmadığını belirtin. Borcunuzu silecek ve sağlık aktivasyonunuzu yapacaklardır.