Maaş zammı genelgesi! Milyonlarca memur bekliyordu ve açıklandı; 9 bin 840 lira...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve bakanlık resmen duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı ikinci yarısı maaş katsayıları genelgesi yayımlandı. Genelgede, 2021 yılı temmuz ayı itibariyle uygulanacak aylık katsayı, memuriyet taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları yer alıyor. Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre aylık katsayı 0,179797, memuriyet taban aylığı 2,814188, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,057019 oldu. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 9.840 TL oldu. Vize edilen sözleşmeli personelin ücretleri yüzde 8,45 oranında artırılacak

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle ilgili bilgiler de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan genelgede "Aylık katsayı 0,179797, memuriyet taban aylığı 2,814188, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,057019 oldu. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 9.840 TL oldu. Vize edilen sözleşmeli personelin ücretleri yüzde 8,45 oranında artırılacak" denildi. Genelge ile kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürünün maaşı 7 bin 789 lira olarak açıklandı...

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