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Maaş ödemesi yapılıyor! Resmen değişti, 9 yıl şartı...

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 9:46 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 9:53

Maaş ödemesi yapılıyor. 9 yıl şartı getirildi. Değişiklik yapıldı ve resmen duyuruldu. Yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 56 yaş ve üzeri kişiler için irat ödemelerinde en fazla 9 yıl ertelenebilme şartı koşuldu. 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince, ödemelerin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.


Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme  Kurumu (SEDDK), yıllık gelir sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 
 
SEDDK'nın "Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  
Buna göre, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde  yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK  olarak belirlendi.
 
Yönetmelikte, kalıcı veri saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının  veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen  bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek  şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye  aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD,  DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-devlet  üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlandı.
 
Söz konusu Yönetmeliğin "elektronik ortamda veya sigorta ettirenin  erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla" ibaresi, "kalıcı veri saklayıcısı  aracılığı ile" olarak değiştirildi.
 
EN FAZLA 9 YIL ERTELENEBİLME ŞARTI
 
Yönetmelikle irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9  yıl ertelenebilme şartı koşulurken, 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme  süresince, irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme  dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının  ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu  kılındı.
 
Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, yıllık gelir sigortası  ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara  ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1 Ocak 2025 tarihine kadar SEDDK  onayına bağlandı.
 
Yönetmelikle, ilk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife  ve varsa kar payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve  yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan  dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere SEDDK  gönderilmesi düzenlendi.
 

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