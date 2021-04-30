Maaş ödemelerine ilişkin flaş gelişme! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu, bakan resmi yazıyı gönderdi. Kamu personel maaşlarının 10 Mayıs'ta ödenmesine dair yazı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Memurların maaşlarının bayram öncesi 10 Mayıs'ta ödeneceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ödenmelere ilişkin bakanlık harekete geçti ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yazı yayımladı

Yayımlanan resmi yazıya göre aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların tüm hakedişleri 10 Mayıs 2021 tarihinde ödenecektir. Sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından imzalanan yazıda Genelgenin il dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere ulaştırılması istendi