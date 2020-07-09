Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur ve SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2020? Sorusu, TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en merak edilen konu oldu. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağkurlu emeklilerine maaş zammı enflasyon rakamları sonucunda belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Haziran ayı enflasyon verileri ile memur emeklileri, memurlar ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olunca, arama motorları üzerinden maaş farklarının ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltildiğinden, 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında bir zam yapılmayacak.

2020 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde yapılıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Öncesinde, maaşların yatacağına dair ise bir açıklama yapılmadı. Buna bağlı olarak emekli maaşları zamanında ödenecek.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.