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Maaş farkı geliyor 1021 lira! Emekli, memur, işçi milyonlar bekliyordu ve belli oldu...
Emekli, memur emeklisi ve asgari ücretli milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Maaş farkı geliyor. Hem maaşlara hem de ikramiyelere zam gelecek. 1021 lira artacak... Asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili Bakan Bilgin önemli açıklamalarda bulunmuştu. İlk rakamlar ortaya çıkmaya başladı. 3600 ek gösterge emekli maaşını nasıl etkileyecek? İkramiyede ne değişiyor? 2022 asgari ücrette beklentiler ne? İşte tüm detaylar...