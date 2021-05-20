Maaş alamayacaklar mı? Dul, yetim milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca kişi için geçerli. Maaş alabilecekler mi? Dul yetim maaşları ile ilgili flaş detay! Ödeme yapılacak mı? Reddi miras yapanların alacakları dul ve yetim maaşı kesiliyor mu? Reddi miras talebinde bulunan birçok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Mirası reddetmek kanuni olarak tanınan maaş hakkından vazgeçilmesi anlamına gelmiyor. Reddi miras yapılması dul ve yetim maaşını etkilemiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı olarak çalışırken ya da emekli olduktan sonra vefat eden kişinin yakınlarına aylık bağlıyor. Dul ve yetim aylığı, çalışan kişinin maaşının belli oranın eşine, kızına veya 18 yaş altındaki erkek çocuğuna bağlanması anlamına geliyor.

REDDİ MİRAS İÇİN SÜRE 3 AY

Banka borcu ya da çeşitli borcu bulunan kişinin ölmesi halinde, tıpkı malvarlığı gibi borçları da varislerine kalıyor. Özellikle banka borçlarının ödenmesinde vade durumu çoğu zaman gözardı ediliyor. Borçulunun varisleri bu borçları ödemekte zorlanmaları durumunda, isterlerse reddi miras talebinde bulunabiliyorlar. Miras reddi için süre ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay olarak belirlenmiş durumda. Kişilerin bu süre içinde başvuruda bulunmaması halinde, hayatını kaybeden kişinin tüm borçlarından da sorumlu tutuluyor.

SGK TARAFINDAN BAĞLANACAK MAAŞI ETKİLEMİYOR

Miras red talebinde en çok merak edilen ise, mirasın reddedilmesinin bağlanacak dul ve yetim maaşının kesilmesine yol açıp açmayacağı. Birçok kişi bu nedenle borç ödemeyi göze alarak reddi miras yapmıyor.

Bir kişinin mirasını yani malvarlığını reddetmek, kişinin alacağı maaştan vazgeçmesi anlamına gelmiyor. Çünkü ölen kişinin yakınına bağlanacak dul veya yetim maaşı, o kişinin malvarlığı değil, kanuni olarak tanınan bir haktır.

Dolayısıyla reddi miras talebinde bulunmak SGK tarafından bağlanacak maaşın reddedilmesi anlamına gelmiyor. Miras reddedilse de ölen kişinin mirasçılarına dul ve yetim maaşı bağlanıyor.