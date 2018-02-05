Lütfiye Özipek kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. O Ses Türkiye 2018 yarışmasında dün akşam görkemli bir final gerçekleşti. O Ses Türkiye şampiyonu olan Lütfiye Özipek'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Lütfiye Özipek hakkındaki tüm bilgiler...

Lütfiye Özipek kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. O Ses Tütkiye 2018 şampiyonu Lütfiye Özipek oldu. Bu gelişme gündeme bomba gibi düştü ve Lütfiye Özipek kimdir? Sorusu gündemde çok fazla araştırılır oldu. İşte merak edilenler...

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR?

Lütfiye Özipek, 1990 yılında (28 yaşında) Kıbrıs 'ta doğdu. Müzik kariyerine yaşlardan itibaren piyano çalarak başlayan Lütfiye Özipek, günümüze kadar müzikle uğraşmıştır.

Lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Lütfiye Özipek, ilk olarak University of Nicosia'da caz eğitimi, ardından da İngiltere 'de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi aldı ve 2013 yılında mezun oldu.

Kıbrıs'ta konserler veren Lütfiye Özipek, söylediği şarkılarda pop, caz ve alternatif müziğe yer vermiştir. Lütfiye Özipek, aynı zamanda konserlerinden hariç olarak vokal koçluğu da yaparak genç müzisyenlere yardımcı olmaktadır.