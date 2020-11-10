Lütfi Elvan kimdir, nereli kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı ve Resmi Gazetede yayımlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan getirildi. Lütfi Elvan daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde bulundu. Peki Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hazine ve Maliye Bakanlığı na Lütfi Elvan getirildi. Atama kararı Resmi Gazete 'de yayınlandı. 65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinede görev alan Elvan Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yaptı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere 'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD 'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı. İŞ HAYATI Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

1987-1989: ETİBANK Genel Müdürlüğü, Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis.

1989-2007: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulundu:

1989-1990: Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İhracat Teşviklerinin değerlendirilmesi ve Teşvik Politikaları alanında Planlama Uzman Yardımcısı,

1990-1993: Madencilik Sektörü kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının yatırımlarından sorumlu planlama Uzmanı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörü,

1993-1995: Görevli olarak ABD’de “University of Delaware”de Ekonomi dalında master,

1995-1996: İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Planlama Uzmanı,

1996-2002: Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanı,

1999-2003: OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığını yürüttü,

2002-2007: Müsteşar Yardımcısı,

2003-2007: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi,

2007 Genel Seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi.

2007-2011:

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı,

Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı,

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

2011 Genel Seçimlerinde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.

2011-26 Aralık 2013:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı,

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüttü

26 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı.

7 Mart 2015 tarihinde yasal zorunluluk sebebi ile görevini devretti.

26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine getirildi ve Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.