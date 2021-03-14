Lütfen Platformu! Dijital Mektup uygulaması! Sağlık çalışanlarına Dijital Mektup gönderme linki!

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla dijital mektup kampanyası düzenleniyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "Dijital Mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Peki, Dijital mektup nedir? Dijital Mektup nasıl gönderilir? İşte 14 Mart Tıp Bayramı için Lütfen Platformu Dijital Mektup uygulaması

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları için Dijital Mektup uygulaması devreye girdi. Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla dijital mektup kampanyası başlattı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

DİJİTAL MEKTUP NEDİR?

Dijital Mektup sitesinde şu bilgilere yer verildi:

"LÜTFEN Platformu, temel değerlerimiz olan sorumluluk, yardımseverlik, adalet, öz güven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz denetim başlıklarında topluma yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından bağımsız bir yapıda kurulmuştur.

Salgın döneminin hem bireysel hem de toplumsal anlamda sorumluluk almamız gerektiği gerçeğinden yola çıkan Lütfen Platformu, salgın döneminde farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

Dijital Mektup, salgın sürecinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesini teşvik eden bir mecradır. Mart 2020 tarihinden itibaren salgınla mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize teşekkür etmek için oluşturulan Dijital Mektup çalışması sayesinde, mektuplarınız sağlık çalışanlarımıza dijital olarak ulaştıracaktır."

DİJİTAL MEKTUP NASIL GÖNDERİLİR?

1. Mektup metnini zarfın içerisinde bulunan kâğıda yazınız.

2. Mektubu tamamladıktan sonra “GÖNDER” butonuna tıklayınız.

3. Açılan formda talep edilen bilgileri doldurunuz.

4. Mektubunuzu tüm sağlık çalışanlarına ya da kuruma gönderebilirsiniz.

5. Son olarak gönder tuşunu tıklayınız.

Mektubunuz alıcı kuruma iletildiğinde size bir bilgi e-postası gönderilecektir.