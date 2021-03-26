Luran Ahmeti öldü mü? Oyuncu Luran Ahmeti Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Luran Ahmeti öldü mü? Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter", "Limonata" gibi yapımlarda oynayan Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, 46 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Luran Ahmeti hakkında merak edilenler…

Kuzey Makedonya'nın ünlü simalarından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı. Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti öldü mü? Oyuncu Luran Ahmeti hakkında merak edilenler…

LURAN AHMETİ KİMDİR?

Üsküp'te dünyaya gelen Luran Ahmeti, üniversitede önce psikoloji üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra drama eğitimi aldı. Oyunculuğa ilk olarak Üsküp'te birkaç yapım ile başladı. Çocukluğu Türk kasabalarında geçtiği için çok iyi bir şekilde Türkçe konuşabilen Luran Ahmeti, Türkiye'de oyunculuğa Elveda Rumeli isimli dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu, yakında yayınlanacak Büyük Sürgün Kafkasya isimli dizide rol aldı.

Başarılı oyuncu 2007'de Elveda Rumeli isimli dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizi,Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olayları ve Balkanlardaki koşulları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Berrak Tüzünataç, Tolgahan Sayışman, Filiz Ahmet, Ertan Saban, Gülçin Santırcıoğlu ve Tuna Orhan yer aldı. 2009'da Balkan Düğünü isimli dizide Leka karakterini canlandırdı. Dizi, dedelerinden kalan mirasa sahip çıkmak için yola çıkan dede ve torun'un yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Özgür Çevik, Saadet Işıl Atasoy, Filiz Ahmet ve Mustafa Jasar yer aldı.

Luran Ahmeti daha sonra Son Yaz Balkanlar 1912 isimli dizide rol aldı. Dizi, Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nde yaşanılanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Hazal Kaya, Tardu Flordun, Tuğçe Kazaz ve Furkan Palalı yer aldı. 2014'te ise Limonata isimli filmde Fuat karakterini canlandırdı. Dizi, üvey kardeşini bulup ölüm döşeğindeki babasına götürmek isteyen Sakıp isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban yer aldı.

OYNADIĞI YAPIMLAR

Kurtlar Vadisi Pusu (2015- 2016)

Mutlu Ol Yeter-2015

Limonata-2014

Büyük Sürgün Kafkasya-2014

Takip: İstanbul-2012

Son Yaz Balkanlar 1912-2012

Tek Başımıza-2011

Reis-2011

Karakol - Herkes Adalet İster-2011

Hayde Bre-2010

Hicran Yarası -2009

Balkan Düğünü-2009

Bahar Dalları -2009

Kurtlar Vadisi Pusu-2015

Elveda Rumeli-2007