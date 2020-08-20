20 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.121 -0.34 EURO 8,6780 0.46
USD 7,3160 0.37 ALTIN 456,810 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

DHA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 7:09 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 7:12

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi yaralandı.


İzmir'de iddiaya göre, bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, halatın kopmasıyla çakılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
 
 
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan  2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

ETİKETLER

izmir gaziemir lunapark
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.