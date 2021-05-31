Lunapark açıldı mı? Lunaparklar ve tematik park yasağı kalktı mı, ne zaman açılıyor?

Lunapark ve tematik parklar açıldı mı? Tam kapanma süreci sona erdi, kademeli normalleşme süreci başladı. 17 Mayıs-1 Haziran’ı kapsayan kademeli normalleşme süreci sona eriyor. 1 Haziran itibariyle alınan yeni kararlar sorgulanıyor. İşte lunapark ve tematik parklar ile ilgili merak edilenler…

Lunaparkların açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Kabine Toplantısı tarafından alınan son kararlara göre lunapark ve tematik parkların durumu sorgulanıyor. Ebeveynlerin çocukları için lunapark ve tematik parkların açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, lunaparklar açıldı mı 2021? Lunapark ve tematik parklar ne zaman açılacak?

Lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kahvehane, spor salonu, lunapark gibi işletmeler pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arası faaliyet gösterecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerinin geçici olarak ara verilmesinin sürdürüleceği belirtildi. 1 Haziran tarihinde sonra İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgede veya Kabine toplantısının ardından lunaparklar ve tematik parkların açılıp açılmayacağı netleşecek.