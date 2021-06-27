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Lüksemburg Başbakanı Bettel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 23:32 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 23:32

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.


AB Konseyi Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Başbakan Bettel'in  bu sabah hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin sonucunun pozitif  olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.
 
Leyts, Brüksel'de 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne  katılan Bettel'in belirtileri göstermeden önce AB ülkelerinin liderleriyle yakın  temas içinde olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktardı.
 
Bettel'in zirve toplantılarının hemen öncesinde yapılan testinin  negatif çıktığını kaydeden Leyts, AB Konseyi'nin, toplantılar sırasında sosyal  mesafenin sağlanabilmesi için tüm önlemleri aldığını ifade etti.
 
Bettel'in ofisinden yapılan açıklamada da başbakanın baş ağrısı ve  hafif ateş gibi belirtiler gösterdiği bildirildi. Bettel'in 10 gün boyunca evinde  kalacağı ve evden çalışmaya devam edeceği kaydedildi.
 
Bettel, 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozunun  kendisine yapıldığını duyurmuştu.
 

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Lüksemburg Xavier Bettel Kovid-19
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