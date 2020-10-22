Lüks konuta vergi! Peki kim ne kadar ödeyecek...

Geçen şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021’de yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon TL’nin üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da bu vergiyi ödeyecek. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı. Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edecekler.

Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti. Şubat 2020’de yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 yıl uzatıldı hem de kapsamı değişti. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek?

Değerli konut vergisini kimler öder?

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre 2020 emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.

Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak?

Ev sahipleri 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.

Evin değeri nasıl belirlenecek?

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

Ne kadar ödeme yapılacak?

Emlak vergi değeri 5 milyon ila 7.5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,7.5 milyon ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7.5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6,10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Değişiklik öncesi ‘Evi 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında’ vergi ödeyecekti. Yapılan düzenlemeyle rakamlar düşmüş oldu.

Örneğin; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon TL’si için 7.500 TL, fazlası 1 milyon TL’nin binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödenecek. Değişiklikten önce 8.5 milyon TL için binde 6 oranla 51 bin TL değerli konut vergisi ödenmesi düzenlenmişti.

Kimler vergiden muaf olacak?

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı. Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edecekler.

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) değerli konut vergisi ödemeyecek.

HİSSESİ OLAN DA VERGİ ÖDEYECEK

Lüks bir konutta hissesi olanların da vergiye tabi olduğunu belirten PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun Bayraktaroğlu, “Söz gelimi 2020 yılı emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan bir konutun yüzde 50’si sizin. Bu durumda sizin varlığınız gerçekte 3 milyon lira. Yani 3 milyonluk eve tek başınıza sahip olsaydınız vergi ödemeyecektiniz. Bu değer 5 milyon TL’lik sınırın altında ama vergi doğrudan meskenin emlak vergisi değeri üzerinden hesaplandığı başka bir ifadeyle toplam tutara bakıldığı için siz de payınız oranında vergi ödeyeceksiniz. Payınız yüzde 10 da olsa durum böyle. Bu konuda bir düzenleme bekledik ancak gelmedi” dedi.Bir başka soru işaretine daha dikkat çeken Bayraktaroğlu şunları söyledi: “Yürürlükteki yasanın 46. maddesinde ‘mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır’ deniliyor. Yasa 2020’de çıktığına göre acaba 2021 yılı uygulamasında vergi oranlarının yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması söz konusu olacak mı bilmiyoruz. Bu konu net değil.” Bayraktaroğlu söz konusu düzenlemede Cumhurbaşkanının 1 yıl süre uzatma yetkisi olduğunu da sözlerine ekledi.