Lüks araca kanlı saldırının arkasından Cemal Nayır çıktı

Lüks araca yapılan kanlı saldırının arkasından Cemal Nayır çıktı.21 Kasım 2018'de Şişli'de meydana gelen olayda lüks bir araçla seyir halindeyken Murat Çarık'ın kullandığı arca seyit halindeki başka bir araçtan ayrılmış ve karşılıklı yaşanan silahlı çatışmada araç sürücü Çarık hayatını kaybederken araçta bulunan Murat Bakaç ise ağır yaralanmıştı. Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre silahlı saldırı sonrası soruşturma başlatan cinayet büro ekipleri yaptıkları 6 aylık çalışmada bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çalışmalarda saldırıyı yapan saldırganların kimliklerini tespit eden ekipler, sürdürdüğü teknik ve fiziki çalışmalarda ise saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirledi.
Tespitlerin ardından 31 Mayıs'ta harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese baskınlar yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda Nayır ve tetikçi oldukları belirlenen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına aldı.
15 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda sakat kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nayır tekerlekli sandalye ile Gayrettepe'deki emniyet yerleşkesine getirilirken, diğer şüpheli şahıslarla birlikte ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli şahıstan Cemal Nayır ve azmettirdiği 2 tetikçi tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olan ve 23 Eylül 2004'te Esenler'de lüks aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nayır, bu olaydan 3 yıl sonra ise İslanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen opetadyonda 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.