Lüks araca kanlı saldırının arkasından Cemal Nayır çıktı

Şişli'de, geçtiğimiz yıl seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin ölüp, bir kişinin de yaralandığı olayın arkasından uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır çıktı. Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

