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LUCA, e-belge hizmetlerini sunmak için Gelir İdaresinden yetki aldı

AA |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 16:28

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Birliğin muhasebe programı LUCA'nın, Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı entegratörlük yetkisiyle e-dönüşüm hizmetleri sunmaya başlayacağını bildirdi.


Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk web tabanlı zamandan  ve mekandan bağımsız muhasebe programı olarak 17 yıl önce hizmet vermeye başlayan  LUCA'nın, ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiğini ifade etti.
 
TÜRMOB-LUCA'nın verdiği hizmetlere bir yenisini daha eklediğini  vurgulayan Kartaloğlu, "Programa e-entegratör olarak yeni bir hizmet daha  ekledik. TÜRMOB-LUCA olarak GİB'den aldığımız özel entegratörlük yetkimizle  mesleğimize ve ülke ekonomisine yeni bir değer katacağız. Bunun için tüm  altyapımızla ve tecrübemizle hazırız. TÜRMOB-LUCA e-entegratör olarak, e-fatura,  e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil ve e-serbest meslek makbuzu gibi  e-dönüşüm hizmetlerini sunmaya başlıyor. TÜRMOB-LUCA, üyelerine, işletmelere,  kurumlara bu amaçla teknoloji yatırımı yapmalarına gerek bırakmayacak, bu  hizmetleri, sunduğu teknoloji altyapısıyla karşılayarak maliyet avantajı  sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
 

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LUCA e-belge yazılım
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