LUCA, e-belge hizmetlerini sunmak için Gelir İdaresinden yetki aldı

Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk web tabanlı zamandan ve mekandan bağımsız muhasebe programı olarak 17 yıl önce hizmet vermeye başlayan LUCA'nın, ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiğini ifade etti.

TÜRMOB-LUCA'nın verdiği hizmetlere bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Kartaloğlu, "Programa e-entegratör olarak yeni bir hizmet daha ekledik. TÜRMOB-LUCA olarak GİB'den aldığımız özel entegratörlük yetkimizle mesleğimize ve ülke ekonomisine yeni bir değer katacağız. Bunun için tüm altyapımızla ve tecrübemizle hazırız. TÜRMOB-LUCA e-entegratör olarak, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil ve e-serbest meslek makbuzu gibi e-dönüşüm hizmetlerini sunmaya başlıyor. TÜRMOB-LUCA, üyelerine, işletmelere, kurumlara bu amaçla teknoloji yatırımı yapmalarına gerek bırakmayacak, bu hizmetleri, sunduğu teknoloji altyapısıyla karşılayarak maliyet avantajı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.