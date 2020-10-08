08 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.152 -0.11 EURO 9,2910 0.16
USD 7,8860 0.05 ALTIN 478,570 1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 1:00 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 1:00

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresi, 31 Ekim 2020'den itibaren bir yıl uzatıldı.


Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı  Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler   kapsamında, 31 Ekim 2020'den itibaren bir yıl daha UNIFIL'e  iştirak etmesi ve  bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasanın  92'nci maddesi  uyarınca izin verilmesine dair 1264 sayılı TBMM kararı, Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Kararda, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11  Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 Eylül  2006 tarihli kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Lübnan'da konuşlu  UNIFIL'e silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.
 
Söz konusu iznin süresinin, son olarak Türkiye Büyük Millet  Meclisi'nin (TBMM) 22 Ekim 2019 tarihli ve 1233 sayılı kararıyla 31 Ekim 2019'dan  itibaren bir yıl uzatıldığı anımsatılarak, Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı  katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev  üstlendiği aktarıldı.
 
Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısının, gerek Birleşmiş Milletler  sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş  birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde  görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik  politikasının sürdürülmesine hizmet ettiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:
 
"Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği  değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin 28 Ağustos 2020 tarihli ve 2539 (2020) sayılı Kararıyla 31 Ağustos  2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili  ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2539  (2020) sayılı kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca  belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi  Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir  yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin  Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin  verilmesi, Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul  edilmiştir."
 

ETİKETLER

Türkiye Birleşmiş MilletleR Türk Silahlı Kuvvetleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.