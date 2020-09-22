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Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 16:26 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 16:28

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde büyük bir patlama meydana geldi.


Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, bir saat önce  Nebatiye bölgesinde büyük bir patlama sesi duyuldu.
 
Nebatiye vilayetine bağlı Ayn Kana beldesinde meydana gelen ve sebebi  henüz belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.
 
Can kaybının olup olmadığının bilinmediği patlama bölgesine çok sayıda  itfaiye ve güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.
 
Lübnan'ın yerel televizyon kanallarından MTV'nin haberine göre, söz  konusu patlama Hizbullah'a ait silahların depolandığı bir binada olduğu yönünde  bilgiler geliyor.
 

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