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Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

AA |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:52 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 16:52

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirdi.


Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve  çevresindeki bölgelerde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.
 
Sirenlerin Lübnan'dan atılan 4 roket nedeniyle çaldığı ifade  edilirken, roketlerden birinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi  tarafından imha edildiği, üçünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.
 
Atılan roketlere karşılık İsrail ordusunun topçu atışlarıyla  Lübnan'daki bazı yerleri hedef aldığı aktarıldı.
 
Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi  can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.
 
  
 

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