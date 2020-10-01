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Lübnan'dan İsrail açıklaması: Anlaşmaya varıldı

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 18:07 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 18:07

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan kara ve deniz sınırını belirleme müzakereleri için çerçeve anlaşmasının sağlandığını söyledi.


Meclis Başkanı Berri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın  toplantısında, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığına dair  müzakerelerin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen yıl Beyrut'a  gerçekleştirdiği ziyaretle yeniden canlandığını belirtti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Lübnan ile İsrail arasında hem  kara hem de deniz sınırlarını belirleme müzakerelerin başlayacağını aktaran  Berri, Lübnan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde ordunun yer  alacağı müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermedi.
 
ABD'nin önceki deneyimleri bağlamında Lübnan ile İsrail'in deniz  sınırını belirlemeye hazır olduklarının farkında olduğuna dikkati çeken Berri,  "Deniz sınırları konusunda ABD'den arabulucu olması talebinde bulunuldu ve  kendileri de buna hazırlar. Müzakere sürecinin sonucu olarak sağlanacak sınır  anlaşması, uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmeleri gereği BM'ye verilecektir."  dedi.
 
Müzakereleri yönetme ve en kısa sürede başarıyla sonuca ulaştırmak  üzere ABD'nin tüm çabalarını sarf ettiğini aktaran Berri, "Lübnan ile İsrail  arasındaki sınırları belirleme anlaşması başarıyla sonuçlanırsa büyük fırsatlar  doğar. Özellikle de denizdeki 8. ve 9. blokları kamu borçlarımızı  kapatabilirler." diye konuştu.
 
Çerçeve anlaşmasının 9 Temmuz 2020'de sağlandığını aktaran Berri, iki  ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının giderilmesi için 10 yılını verdiğini ve  İsrail'le normalleşme konusuyla ilgisi olmadığına işaret etti.
 
Fransız petrol şirketi Total'ın Lübnan karasularındaki petrol arama  çalışmalarının gecikme sebeplerinden birisinin, İsrail'le sınır anlaşmazlığının  giderilmemesi olduğunu ifade eden Berri, "Şu ana kadar gelinen aşama, süreçle  ilgili yapılması gerekenleri belirleyecek çerçeve anlaşmasından ibarettir." dedi.
 
UNIFIL, anlaşmayı memnuniyetle karşıladı
 
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nden (UNIFIL)  yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme  müzakerelerine dair duyurulan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
 
UNIFIL'in, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için her  türlü destek ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "UNIFIL,  BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı bağlamında  iki ülke arasında, güveni  artıracak ve sınırları belirleme sürecine katkı sağlayacak herhangi bir anlaşmayı  destekliyor." denildi.
 
İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı
 
Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan  şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile  gündeme gelmişti. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli  aralıklarla tartışılıyor veya karşılıklı olarak bir tehdit aracı olarak  kullanılıyor.
 
Beyrut yönetiminin, 2017 yılında Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen  10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak  uluslararası şirketlerin yatırımına sunmasıyla tartışmalar alevlenmişti.

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