Lübnan'dan flaş karar! Uzatıldı

Lübnan'da korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle yetkililer harekete geçti. Lübnan hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek için ülke çapında yeni kararlar aldı.

Ülkede 14 Ocak’ta başlayan tam gün sokağa çıkma yasağı ve 11 gün boyunca sürümesi beklenen yasak 25 Ocak yerine 8 Şubat’a kadar devam edecek.

Alınan kararlar kapsamında toplanmalar yasaklanırken restoran, mağaza, kafe, spor salonları ve alışveriş merkezleri de kapalı kalacak. Vatandaşlar yalnızca acil nedenlerle özel izin alarak dışarı çıkabilecek. Ülkenin bir çok noktasına sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenleri tespit etmek üzere polisler denetimi sürdürüyor.