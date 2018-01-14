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Lübnan'da Hamas yetkilisinin aracında patlama

14 Ocak 2018 Pazar - 14:05 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 14:05

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.


Sayda  şehir merkezi yakınlarında park halinde bulunan Hamas yetkilisi olduğu iddia  edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.
 
Otomobile yerleştirilen bombanın bir düzenekle şoför kapısına bağlı  olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.
 
Patlamanın ardından yaralanan Hamdan'ın çevredekiler tarafından  hastaneye götürüldüğü öğrenilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri  alındı.
 
 
Patlamada yaralanan Hamdan'ın Hamas yetkilisi olduğuna yönelik çıkan  haberler nedeniyle Hamas'tan açıklama yapıldı.
 
Lübnan'daki Hamas'ın siyasi yetkililerinden Ziyad Hasan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan Muhammed Hamdan'ın Hamas yetkilisi  olmadığını söyledi.
 
  

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