Lübnan'da Hamas yetkilisinin aracında patlama

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.

Sayda şehir merkezi yakınlarında park halinde bulunan Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.

Otomobile yerleştirilen bombanın bir düzenekle şoför kapısına bağlı olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.

Patlamanın ardından yaralanan Hamdan'ın çevredekiler tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Patlamada yaralanan Hamdan'ın Hamas yetkilisi olduğuna yönelik çıkan haberler nedeniyle Hamas'tan açıklama yapıldı.