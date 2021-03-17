17 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.562 -0.53 EURO 9,0290 1.18
USD 7,5800 1.26 ALTIN 421,700 1.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Lübnan'da büyük kriz! 1 ABD doları 15 bin liraya yükseldi

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 20:17 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 20:17

Lübnan'da Merkez Bankası'nın resmi kuru 1500'de sabit tutmasına karşı karaborsada 1 ABD dolarının 15 bin liraya kadar yükselmesinin ardından akaryakıt istasyonlarının çoğu geçici olarak satışı kesti.


Bugün sabah saatlerinden itibaren satış yapmayan Beyrut ve diğer  birçok bölgedeki istasyon sahipleri, yerel para birimi karaborsada aşırı değer  kaybı yaşadığı için devletin belirlediği fiyat üzerinden akaryakıt elde  edemediğini gerekçe göstererek müşterilerini geri çevirdi.
 
Bazı akaryakıt istasyonları ise fiyat artışı yaparak araç başına 20  bin Lübnan lirasını (yaklaşık 10 litre) geçmeyecek şekilde satışı sürdürdü.
 
Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley kentindeki akaryakıt istasyonu  sahibi Michel Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun talep üzerine  oluşan kuyrukta müşterilerle tartışmaların yaşandığını belirtti.
 
Bunun üzerine satışı durdurduklarını anlatan Haddad, yerel para  biriminin değer kaybetmesi sebebiyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve  tartışmaların da bu nedenle yaşandığını söyledi.
 
Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen  karaborsada bir ABD doları bugün 15 bin Lübnan lirasının üzerinden işlem gördü.
 
Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin  dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına  yol açıyor.
 

ETİKETLER

Lübnan Merkez Bankası ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.