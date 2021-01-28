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Lübnan'da büyük kaos! Gösterilerde el bombası attılar

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 0:04 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 0:04

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya karşı devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin üzerine el bombasının atıldığı bildirildi.


Lübnan İç Güvenlik Birimi, Trablusşam kentinde 3 günden beri güvenlik  güçleri ile göstericiler arasında gerginliğin yaşandığı protesto eylemlerine dair  sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
 
Trablusşam'ın kent merkezinde protesto eylemlerinin sürdüğü Nur  Meydanı'na yakın hükümet binasına girme girişimlerinin ısrarla sürdüğüne işaret  edilen açıklamada, göstericilerin hükümet binasına yönelik baskın girişimleri  sonucunda bazı güvenlik güçlerinin yaralandığı kaydedildi.
 
Eylemcileri durdurmak için her türlü yasal aracın kararlılıkla  kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Güvenlik güçlerinin üzerine atılan el  bombaları, ses bombası veya molotofkokteyli değil savaş bombalarıdır. Atılan  bombalar sonucu güvenlik unsurlarından biri ağır, 9 kişi yaralandı." denildi.
 
Kızılhaç, yaralı sayısını 82 olarak açıkladı
 
Lübnan Kızılhaç Örgütü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  Trablusşam'daki olaylarda yaralananların sayısının 82'ye yükseldiğini aktardı.
 
Halihazırda Kızılhaç Örgütünden 6 ekibin bölgede görev yaptığına  işaret edilen açıklamada, yaralılardan 67'sine olay yerinde müdahale edildiği,  15'inin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.
 
Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta hayata  geçirilen 10 günlük olağanüstü halin uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki  olarak Trablusşam'da 3 gündür akşam saatlerinde protesto eylemleri düzenleniyor.

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