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Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı!

DHA |  26 Ekim 2021 Salı - 22:46 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 22:46

TBMM Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.


TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin sürenin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.
 
Lübnan tezkeresine göre; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı kararı kapsamında ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla TSK unsurlarının Lübnan'da bulunmasına izin veren tezkerenin süresi, 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

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