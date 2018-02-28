Lübnan Başbakanı Kral Selman'la görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.

Görüşmeye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr ve İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Velid bin Muhammed el-Yakub da katıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere sabaha karşı Riyad'a gelen Hariri'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşmesi bekleniyor.

Bir önceki Riyad ziyaretinde istifasını açıklamıştı

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran 'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.