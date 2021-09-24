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LPG'ye zam! Bu gece itibarıyla...

24 Eylül 2021 Cuma - 12:30 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 12:33

LPG Otogazın litre satış fiyatı 24 Eylül cuma gününden itibaren 15 kuruş zamlı olacak.


Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LGP otogaz fiyatlarında 15 kuruşluk artış yaşandı. 
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasında, "24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için akaryakıt pompa satış fiyatlarına yansımıyordu. LPG otogaza son yapılan zam ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 
 
 

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