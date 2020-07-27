LPG'li araç satışı artışta!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak, Haziran 2020 dönemine ait satış rakamlarını paylaştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörünün durumunu gözler önüne seren rapora göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 195 bin 144 araç satılırken, 2020 yılının ilk altı ayında 254 bin 68 araç trafiğe çıktı. Tüketici vergi dilimi düşük, küçük hacimli A ve C sınıfı araçları tercih ederken, hafif ticari araçların satış rakamları 50 binlere ulaştı. Dikkat çeken unsur da tüketicilerin fabrika çıkışlı LPG’li araçları tercih etmesi oldu. Dizel araç satışları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG’li araç satışı, 2020 yılında 9 binlerin üzerine çıktı.

Tüketici tasarruf peşinde