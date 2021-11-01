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LPG fiyatlarına 48 kuruş zam!

01 Kasım 2021 Pazartesi - 10:25 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 10:38

LPG fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor.


Benzin ve motorin zamlarından sonra haftanın ilk gününde otogaza zam haberi geldi.
 
OTOGAZA 48 KURUŞLUK ZAM
 
NTV'de yer alan habere göre otogaza bu geceden itibaren başlayacak şekilde 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
 
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 

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