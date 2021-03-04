Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre müzesinden 1983 yılında çalınan İtalyan Rönesans dönemine ait paha biçilemez zırhı ve miğfer 38 yıl sonra yeniden müzeye iade edildi. Bordeaux'da yaşayan bir ailenin miras bıraktığı antik eşyaların incelenmesi sırasında antika uzmanı tarafından keşfedilen paha biçilemez zırh ve miğfer, 1560 ile 1580 yılları arasında Milanoda üretildiği ifade edildi. Louvre'un miras sanat eserlerinin baş küratörü Philippe Malgouyres, "Bir gün yeniden ortaya çıkacaklarını göreceğimizden emindim. Ama bu kadar korunmuş şekilde görebileceğimizi asla hayal edemezdim dedi. Paris Polis Departmanı, 1983 yılındaki antika eser hırsızlığının hala gizemini koruduğunu, Bordeaux'da ailenin koleksiyonuna nasıl dahil olduğunu araştırdıklarını belirtti. Antik zırh ve miğfer, 1922 yılında Rothschild ailesi tarafından Louvre Müzesine bağışlandığı ifade edildi.
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Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu
DHA | 04 Mart 2021 Perşembe - 18:53 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 18:53