Lösemiyi yenen gençlerin başarı hikâyesi on binlere umut oluyor!

Lösemi tedavileri devam ettiği sırada LÖSEV Ailesi’nin bir parçası olan çocuklar, hastalıkları süresinde buradan güç ve destek aldı. Tedavileri sona eren bu gençler, şimdilerde Lösemili Çocuklar Vakfı’nın profesyonel bir üyesi olarak kariyerlerini sürdürüyor. On binlerce lösemili çocuğa umut olan bu gençler şimdilerde ise mücadelesi süren kardeşlerine hep bir ağızdan ‘Yalnız Değilsiniz’ diyor.

"HALİL 9 YAŞINDA LÖSEMİ İLE TANIŞTI"



Bu isimlerden biri de Halil Telli. 9 yaşında iken Lösemi teşhisi alan Halil’e, Adana’daki bir devlet hastanesinde tedavisi devam ettiği sırada bir odada yapayalnız yatarken içeriye giren LÖSEV Sosyal Hizmet personelleri, ona yalnız olmadığını gösterdi. Halil tedavisi devam ederken aldığı çok yönlü desteklerle tünelin ucundaki ışığa yaklaşıyordu. Yatarak başlayan tedavisi ayakta devam etmeye başladı, ardından evine döndü ve eğitim hayatına kaldığı yerden devam etti. Okul derslerine katkı sağlaması için LÖSEV Canım Kardeşim Ders evlerinde etüt desteği almaya başladı. LÖSEV’deki diğer gençlerle tanışarak sosyal hayatına kaldığı yerden ve daha büyük bir ailenin parçası olarak devam etti. Diğer yüzlerce genç gibi o da geleceğe umutla bakmaktan hiç vazgeçmedi.



İŞ HAYATINA BURADA DEVAM EDİYOR



Şu an LÖSEV’in Adana şubesinde İdari İşler görevlisi olarak çalışan Halil Telli yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:



"2009 yılı başlayan lösemiyle mücadele yolculuğumda dünya ile bağlantım koptu. Sürekli aldığım iğneler ve ilaçlarla fiziksel olarak çok zorlanıyordum. Hastane odamda yapayalnız ve başıma gelenlerden habersiz bir yıl geçirdim. Sosyal hayatım yok diye üzülürken hastaneye LÖSEV’den gelen ablalarla umut buldum. Tedavim tamamlanırken LÖSEV hep yanımda oldu. Burada kazandığım özgüvenle üniversiteyi kazandım bir yandan profesyonel dalgıç oldum. Tedavi sürecimden beri aktif olarak LÖSEV’e destek verirken profesyonel iş hayatıma da burada devam ettim. LÖSEV’in bu süreçte yaptığı maddi ve manevi destekleri sayesinde bu hastalığı yendim ve geleceğimi inşa ettim. İyi ki LÖSEV’deyim, iyi ki LÖSEV’liyim.”



Halil’in LÖSEV desteği ile hayata tutunduğu gibi gelecek kariyerini de Kayseri’den Bursa’ya İzmir’den İstanbul’a LÖSEV’de yeşerten onlarca gençten birkaçının dilinden yaşam yolculukları şöyle:



"Recep Nihat Karadeniz (İdari İşler – LÖSEV Kayseri): “LÖSEV hem tedavim sırasında maddi manevi destekleriyle hem de tedavi sonrası iş imkânı sunarak bana yardım elini uzattı. Hiç yalnız bırakmadı. Bağışçıların destekleri ile bu günlere geldim. Bende şimdi kanser tedavisi gören diğer kardeşlerim için LÖSEV’de çalışıyorum. Ben de onları yalnız bırakmıyorum İyi ki LÖSEV var.”



Aylin Babaoğlu (Sosyal Hizmet Uzmanı- LÖSEV Bursa): Benim mücadelem 2005 yılında Lösemi tanısı almamla başladı. 2011’de sağlığıma kavuştum. Tedavim süresince LÖSEV hep yanımdaydı. Şimdi bende tedavisi süren kardeşlerim ve ailelerine umut olmak, bu zorlu süreci birlikte tamamlamak için LÖSEV’de çalışıyor ve onların yanında olmaya devam ediyorum. İyi ki LÖSEV’liyim



Şöhret Baygın (Aktif Sosyal Hizmetler – LÖSEV İstanbul): 4 yaşında hastalandım, annemden duyduklarım LÖSEV’in her zaman yanımızda olduğudur. Tedavi sürecime beni ve ailemi maddi, manevi yalnız bırakmayan LÖSEV ailesi ile unutamayacağım birçok anı sığdırdım. Mesela hiç unutamadığım Abant gezisi, 8-9 yaşında LÖSEV bizi Abant’a götürmüştü. Hastane odasından bile çıkamadığım zamanlardan LÖSEV ile hiç görmediğim, gezmediğim yerlere yaptığımız tatiller, etkinlikler hepsi hayatıma renk kattı. Şimdi 22 yaşındayım ve ben de diğer kardeşlerimin hayatlarına dokunmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki bu süreçte en yakınlar bile uzak oluyor. Kimse halinizden anlamıyor. Oysa LÖSEV Bağışçı ve destekçileri hep bizimle bu süreçte. İyi ki bu ailenin içindeyim, meslek sahibi olmuş geleceği aydınlık bir gencim. İyi ki LÖSEV’liyim.



Murat Kılınç (İdari İşler- LÖSEV İzmir): 2005 yılında kan kanseri tanısı aldım. LÖSEV daha o zamanlar bana umut oldu ve LÖSEV'in destekleriyle iyileştim. LÖSEV okullarında okudum. Şimdi 21 yaşındayım. 16 yıldır LÖSEV benim Ailem. Mezuniyetimle LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi'ne bağlı Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliğinde çalışmaya başladım. LÖSEV Seferihisar Çiftiliğimizde iyi tarım uygulamalarından etkilenerek hayatıma yön vermek istedim. Şimdi bir yandan çalışıyor diğer yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletme Bölümünde eğitimimi sürdürüyorum. Bu günlere gelirken en büyük destekçim LÖSEV oldu. Ben de burada var gücümle çalışarak diğer kardeşlerim için ve kanserle mücadele eden herkes için elimden geleni yapmak istiyorum. İyi ki LÖSEV’i tanıdım. İyi ki LÖSEV var.



Hüseyin Çon (İdari İşler-LÖSEV Samsun): LÖSEV’e 12 yıl önce tedavim devam ederken kaydoldum. Bu süreçte bize maddi, manevi sürekli destek oldular. Benim için çok önemli ve hiç unutamadığım an LÖSEV’in doğum günümü kutlayarak bana doğum günü kartı yazmasıydı. Daha önceden hiç doğum günüm kutlanmamıştı. Doğum günü kartının üzerindeki yazı beni çok etkilemişti. Tedavimi bitirdiğim gün de o kartı aldığım gün kadar sevindiğimi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi 26 yaşındayım. LÖSEV tarafından hiç unutulmadım ve her zaman yanımda desteklerini hissettim. Tedavim ve eğitimim sonrası LÖSEV Samsun’da Gençlik faaliyetlerine katılım sağladım, ardından idari İşlerde çalışmaya başladım ve 1,5 yıldır canla başla çalışıyorum. İyi ki LÖSEV’liyim.