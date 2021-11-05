Lösemide tedavi oranı yüzde 85’e yükseldi

Çocukluk çağı kanserleri içinde löseminin en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Fışgın, lösemide tedavi oranlarının yüzde 85’lere kadar yükseldiğini söyledi.

Prof. Dr. Tunç Fışgın, Çocukluk Çağı lösemilerinin, bir yıllık süreçte, 100 bin kişilik bir toplumda 3 veya 4 olgu olarak ortaya çıktığını ifade ederek, Türkiye’de yılda bin 200 civarında çocuğa lösemi tanısı konulduğuna işaret etti.

LÖSEMİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİNİN BİLİNMESİ HAYAT KURTARIR

Hastalık belirtilerinin neler olduğunun bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, löseminin kan kökenli olması bulgu ve semptomlarının çok değişken olmasına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fışgın, “Gelişimi normal olan bir çocukta ardı sıra gelen tekrarlayan enfeksiyonlar, ısrar eden burun kanaması, diş eti kanamaları, idrar veya kakadan kan gelmesi, boyunda yeni çıkan lenf dokusu büyümeleri, ilerleyen solukluk, ısrar eden ve uykudan uyandıran kemik ağrı ları gibi birçok farklı semptom gözlenebilir” diye konuştu. Her çocukta ağrı, enfeksiyon, lenf nodu büyümesi ve morluk gibi semptomlar gözlenebildiğine dikkat çeken Tunç Fışgın, ailelere büyük sorumluk düştüğüne değinerek, “Lösemi gibi ciddi hastalıklarda ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri hayat kurtarır. Bu semptomlar tekrarlıyor, ısrarlı bir şekilde ilerliyor ve bir arada gözlemleniyorsa, aileler çocuklarını mutlaka bir Aile Hekimi veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmana götürmeliler” diye konuştu.

TEDAVİ ORANLARI YÜZDE 85’E YÜKSELDİ

Prof. Dr.Tunç Fışgın, Löseminin artık tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu belirterek, “Lösemide tedavi oranları yüzde 85’lere kadar yükseldi. Elbette alt grupları ve hastalık yaygınlığına göre farklı oranlar söylenebilir, ancak bugünün koşullarında ağır ve uzun bir tedavi süreci olmakla birlikte, çocukların büyük bir kısmı tam olarak tedavi edilebilmektedir. Bu da çok umut verici” dedi.

TEDAVİDE ÜMİT VEREN GELİŞMELER VAR

Tanı sonrasında yaklaşık 1 aylık yatış sürecinde kemoterapinin ana tedavi yöntemini oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Fışgın, “Buna ek olarak gereken hastalarda Radyoterapi (Işın Tedavisi) ve Kök Hücre Nakli tedavileri kullanılabilir. Ayrıca destekleyici tedavi olarak kan transfüzyonları ve antibiyotik gibi ilaçlarda tedaviye eklenebilir. Son 5-10 yıldır hedefe yönelik tedaviler (Akıllı İlaçlar) ve hücresel tedaviler (CAR T Hücreli) kullanılmaya başlamıştır. Bu tedavilerdeki gelişmelerde ümit vericidir” dedi.

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