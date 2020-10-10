10 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.166 1.32 EURO 9,3020 -0.52
USD 7,8560 -1.10 ALTIN 487,380 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Los Angeles Lakers - Miami Heat hangi kanalda? Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı saat kaçta, şifresiz, canlı mı izlenecek?

Los Angeles Lakers - Miami Heat hangi kanalda? Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı saat kaçta, şifresiz, canlı mı izlenecek?

10 Ekim 2020 Cumartesi - 10:46 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 10:53

Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA finali saat kaçta, hangi kanalda? NBA'de final heyecanı Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA maçı ile devam edecek. NBA serinin 5. maçı olacak final maçında Los Angeles Lakers kazanırsa şampiyon olacak. Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı…


NBA final serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Basketbolseverler heyecanla Los Angeles Lakers ve Miami Heat'in karşılaşmasını bekliyor. Final serisinde Lakers'ın, 3-1'lik üstünlüğü bulunmasına rağmen 5. maçın oynanacağı gecede Lakers, Miami Heat'i bir kez daha yenerse şampiyon olacak. Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

LOS ANGELES LAKERS - MİAMİ HEAT NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

NBA'de final serisinin 5. maçı, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanacak. 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece saat 04.00'de başlayacak.

10 Ekim gecesi saat 04.00'de başlayacak olan Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı, S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.

LOS ANGELES LAKERS - MİAMİ HEAT MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİLİR Mİ?

S Sport kanalını izlemek için D-Smart üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Karşılaşmayı şifresiz izleme imkanı da bulunuyor. Nesine.com ve Nesine mobil uygulamalarından Lakers - Miami Heat maçını şifresiz takip edebilirsiniz.

NBA Final maçların sonuçları

1 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat

3 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 124-114 Miami Heat

5 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers

7 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers

 

ETİKETLER

Los Angeles Lakers Miami Heat Los Angeles Lakers Miami Heat Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı Los Angeles Lakers - Miami Heat hangi kanalda Los Angeles Lakers - Miami Heat saat kaçta
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.