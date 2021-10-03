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Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki'nin kirası dudak uçuklattı!

03 Ekim 2021 Pazar - 13:49 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 13:49

Genç yaşta milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki'nin eşyalı evi için ödediği kira ücreti dudak uçuklattı.


Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" diyerek yanıt vermişti. Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.
 
 
36 BİN TL! 
 
Müzik çalışmaları için Londra’ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin ( 36 bin TL) kira ödüyor. Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.
 

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