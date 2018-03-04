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Londra'nın kuzey doğusunda patlama

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 19:48 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 19:48

Londra’nın kuzey doğusunda bir binada patlama meydana geldi.


Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30'da kentin doğusundaki  Romford semtinde bir binada patlama meydana geldiği bildirildi.
 
Bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve bazı yolların kapatıldığı  belirtilirken, olayın gaz şebekesinden kaynaklandığının tespit edildiği  kaydedildi.
 
Olayda ölen ya da yararlanan olmazken, patlamanın meydana geldiği  Farnham Road Caddesi'nde bazı binalar bir süreliğine tahliye edildi.
 
Polis, tahliye edilen bölge sakinlerinin gereken tedbirlerin  alınmasının ardından evlerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı.
 
İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada da geçen pazar günü  patlama olmuştu. Olayın terörle bağlantılı olmadığı belirtilirken, patlamayla  ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.
 
Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
 
  

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