Londra'da metro istasyonunda patlama ve yangın!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Elephant and Castle metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.
Henüz teyit edilmeyen bilgilere göre; yangın, bir otomobil tamirhanesinde başladı.
Twitter'da yayınlanan videolarda, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinde oluşan patlamanın adeta bir ateş topu gibi gökyüzüne yükseldiği görülüyor.
Dört araç ve bir telefon kulübesinin de küle döndüğü olayda ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.
Patlama ve sonrasındaki yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülüyor. ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.
CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş canlı yayında olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Londra'nın güneyinde bulunan Elephant & Castle adlı bölgede meydana gelen büyük bir patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Patlama ve yangının nedeni henüz kesin olarak açıklanmazken sebebin elektrik kontağı olabileceği düşünülüyor. Herhangi bir terör saldırısına dair açıklama yapılmazken itfaiye ekipleri bölgede yangını söndürmek için çalışıyor. Bölge hem yerleşim yerlerinin hem de iş merkezlerinin yoğun olduğu, şehrin merkezine yakın bir yer. Ancak bölgede iş merkezi olarak kullanılan gökdelenler yoğunlukta. Yangınla birlikte alevlerin gökdelenlerin üzerine kadar yükseldiği ve siyah duman bulutlarının her yeri sardığı görüldü. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken çevredeki vatandaşlar olay anının fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor."