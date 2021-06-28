Londra'da metro istasyonunda patlama ve yangın!

Londra'nın merkezi bir bölgesinde önce bir patlama meydana geldi sonra da yangın çıktı. Londra İtfaiyesi, 10 itfaiye aracı ve 100 itfaiyeci ile bir iş yerinin yakınındaki metro istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra 'daki Elephant and Castle metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Henüz teyit edilmeyen bilgilere göre; yangın, bir otomobil tamirhanesinde başladı.

Twitter'da yayınlanan video larda, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinde oluşan patlamanın adeta bir ateş topu gibi gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Dört araç ve bir telefon kulübesinin de küle döndüğü olayda ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Patlama ve sonrasındaki yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülüyor. ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş canlı yayında olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: