Londra'da büyük panik! Tren istasyonu tahliye ediliyor!

Son dakika haberine göre; Tren şirketi, Twitter hesabından Londra Köprüsü istasyonunda meydana gelen olayın ardından yolcuların tahliye edildiğini duyurdu.

İngiliz medyası, başkent Londra 'daki bir tren istasyonunun tahliye edildiğini duyurdu.

Güvenlik alarmı nedeniyle alınan tahliye kararı üzerine, Londra Köprüsü üzerindeki tren istasyonunda bulunan yolcular dışarı çıkarıldı.

Tren şirketi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olay nedeniyle istasyonun boşaltıldığını açıkladı.

Bir yolcu, Twitter hesabından "Güvenlik alarmı nedeniyle Londra Köprüsü'nden şu anda tahliye ediliyorum" mesajını paylaştı.

İngiliz medyası, çok sayıda polisin olay yerinde olduğunu ve yolcuları platformlardan çıkardığını aktarıyor.