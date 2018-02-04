04 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
15°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Londra'da bir Türk genci öldürüldü

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 5:40 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 5:40

İngiltere'nin başkenti Londra'da yerleşik Türk genci Hasan Özcan (19), uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.


Özcan'ın ailesinden yapılan açıklamada, olayın dün yerel saatle 22.40 (TSİ 01.40) civarında, kentin doğusundaki Barking semtinde gerçekleştiği bildirildi.
 
Özcan'ın, evinin yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.
 
Özcan'ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eskiden yaşanan bıçaklı bir kavganın ardından saldırganların, polis tarafından gözaltına alındığı ancak delil yetersizliği sebebiyle serbest  bırakıldığı belirtildi.
 
Barking polisinden yapılan açıklamada da ekiplerin Abbey Caddesi üzerinde bir bıçaklanma olayıyla ilgilendiği ve caddenin polis kordonuyla çevrildiği aktarıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis, görgü tanıklarına, emniyet yetkilileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.
 

ETİKETLER

ingiltere londra hasan özcan haberi bıçaklı saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.