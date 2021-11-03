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Lokantada yediler! 500'den fazla kişi zehirlendi, hastanelerin kapasitesi yetmedi

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:02 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:12

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde aynı lokantadan falafel yiyen 500'ün üzerinde kişinin zehirlendiği bildirildi. Lokanta sahibi ve 6 çalışan hakkında tutuklama kararı verildi. Kentteki hastanelerin bu sayıda hastayı tedavi edebilecek kapasitede olmadığı ifade edildi.


Yerel basında çıkan haberlere göre, Meysan'daki bir lokantada falafel yiyen 500'ün üzerinde kişi hastanelere başvurdu.
 
Kentteki hastanelerin bu sayıda hastayı tedavi edebilecek kapasitede olmadığı ifade edildi.
 
Meysan Polis Dairesi Başkanı Hasan Serray, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
 
Meysan yargısı da lokanta sahibi ve 6 çalışan hakkında tutuklama kararı verdi.
 
Orta Doğu mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan falafel, Irak'ta da vazgeçilmez ayaküstü yemekler arasında yer alıyor.

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