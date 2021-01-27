Lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...

Lokanta, restoran ve kafelere müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan "Lokanta, restoran ve kafeler için, 2019 cirosu 3 milyon ve altı olan işletmelere destek ödemesine başlayacağız. Ödemeler 2000 liradan az ve 40 bin liradan fazla olmayacak’’ dedi.

Pandemi nederiyle uzun süredir kapalı olan binlerce lokanta, restoran ve kafelere iyi haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurdu. Lokanta, restoran ve kafeler için Cirosu %50 azalan işletmelere, Ciro kaybının %3 oranında destek yapılacak. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Restoran, lokanta, kafe ve benzer yerlerde faaliyetlerini kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon TL altında olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Destek en az 2 bin TL en fazla 40 bin TL olarak sınırlandırılacak.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle; "10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Geliştiğini söyleyen birçok ülkeler aşı bulamıyor. 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik etmiş vaziyetteyiz. En kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır. Tedbirlerden etkilenen kesimlere yönelik destek programlarımızı hem genişletiyor hem de sürelerini uzatıyoruz. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Doğrudan esnaf ve kira desteği ödemeleri kapsamında, 3 ay süre ile aylık 1000 lira esnaf desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin, bu yılın ilk 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin ertelendiğini açıkladık. Lokanta, restoran, kafe gibi yerlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2000 liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere destek ödemesi yapacağız."