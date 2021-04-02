Lokanta ve kafe çalışanlarına 1500 lira destek! Ödemeler ne zaman? Kimler yararlanabilecek?

Son kabine toplansında alınan karar gereği koronavirüs ek tedbirleri kapsamında Lokanta ve kafe çalışanlarına 1500 lira destek verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Lokanta ve kafe çalışanlarına 1500 lira destek ödemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin, 1500 TL desteği ve ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, Lokanta ve kafe çalışanlarına nakdi ödeme ne zaman yapılacak? 1500 TL destek ödemesi şartları ne? Kimler 1500 TL destekten yararlanabilecek? İşte Lokanta ve kafe çalışanlarına 1500 lira destek ödemesi ile ilgili tüm detaylar...
AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
1500 TL DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." demişti. AK Parti milletvekilleri, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.