16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.259 1.29 EURO 7,8200 -0.09
USD 6,8580 0.05 ALTIN 398,290 -0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Literatüre yeni bir bakteri türü kazandırıldı

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 12:04 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 12:04

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun ve ekibinin, daha önce rastlanmayan bir bakteri türünü tespit ettiği bildirildi.


Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi  araştırma ekibi, "Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp.  türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve  direnç genlerinin belirlenmesi" konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesi kapsamında  tespit edilmemiş yeni bir Pseudomonas türünü tanımlayıp literatüre kazandırdı.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Altun,  Türkiye'nin gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek  kapasiteye sahip olduğunu belirtti.
 
Altun, bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla  balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol  önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
 
Ekibinde yer alan araştırma görevlileri Dr. Muhammed Duman ve Dr.  İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında  hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye'nin 6 farklı  bölgesinde inceleme çalışması yaptıklarını anlatan Altun, balıklarda hastalık  yapan birçok etken belirlediklerini bildirdi.
 
Uluslararası alanda ilk kez isimlendirilen "Pseudomonas sivasensis"  bakterisiyle ilgili bilgilerin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının  yapıldığı "Systematic and Applied Microbiology" dergisinde de yayımlandığını  belirten Prof. Dr. Soner Altun, şunları kaydetti:
 
"Bu bakteri türü, Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı çalışma  ekibi tarafından 2013 yılında Sivas'ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp.  olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu  belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan iş birliği sonrası bakteri  'Pseudomonas sivasensis' olarak isimlendirildi. Bu etkenin aynı zamanda İsviçre  ve Belçika'da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği  rapor edildi."
 
Kültür balıklarında hastalığa yol açan farklı bakteri türlerinin  tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Altun, buna  göre balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının devam  ettiğini sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

Bursa Uludağ Üniversitesi bakteri Literatür
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.