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Lise öğrencisine okul çıkışı bıçaklı saldırı

İHA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 17:21

Samsun'da okulun önünde Irak uyruklu öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan lise son sınıf öğrencisi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul dağılımı sırasında aynı okulun öğrencileri arasında okulun önünde bakışma yüzünden kavga çıktı. Kavgada lise son sınıf öğrencisi M.A.H.(18) bıçaklı saldırıya uğrayarak sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.H., kendisini Irak uyruklu 9. sınıf öğrencisi A.M.K.K.'nin (17) bıçakladığını söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili A.M.K.K.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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samsun lise öğrencisi bıçaklı saldırı
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