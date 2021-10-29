29 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,2070 0.53
USD 9,6140 0.90 ALTIN 554,890 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Liseli kızlar saç saça kavga etti, arkadaşları ayırmak yerine video çekti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) |  29 Ekim 2021 Cuma - 12:36 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 12:36

Antalya’nın Serik ilçesinde lise öğrencisi iki kızın parkta, saç saça kavgası arkadaşları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kızlardan birinin, yere düşen diğer kızın saçlarından tutup başını beton zemine vurduğu görüldü.


Serik'te Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri E.K. ve V.S. sosyal medyada tartıştı. Ardından bir parkta buluşan kızlar, kavga etti. Kızların saç saça kavga ettikleri, birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
 
Görüntülerde kızlardan birinin yere düştüğü, diğerinin saçından tutarak başını beton zemine vurduğu görüldü. Bir süre izleyen arkadaşları, kavganın büyümesi üzerine 'tamam', 'kaldırın' gibi sözlerle öğrencileri birbirinden uzaklaştırdı.
 
Kavganın görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

ETİKETLER

Antalya Serik ilçesi kavga liseli kavgası liseli kızların kavgası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.