Liseli çocuk sınıf arkadaşlarına 1 yıl boyunca tecavüz etti!

ABD'de yaşayan bir lise öğrencisi, 4 sınıf arkadaşı kızı 1 sene boyunca tecavüz etti. Kızları tehdit ederek çıplak fotoğraflarını da çeken çocuğun ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Maysen Melton, Las Vegas 'ta bulunan Shadow Ridge Lisesi'ndeki dört sınıf arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Melton'ın bir yetişkin olarak yargılanacağı davada ömür boyu hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

YETİŞKİN MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Cinsel suçlarla ilgili olarak daha önce de yargılanıp ceza alan çocuk, bu sebeple yetişkinlerin tabi olduğu bir mahkemede yargılanacak ve o şekilde ceza alacak.

KIZLAR 15-18 YAŞ ARALIĞINDA

2016-2017 öğretim yılı boyunca devam eden tecavüzlerde, kurbanların 15 ve 18 yaşları arasındaki kız çocukları olduğu açıklandı. Geçtiğimiz çarşamba günü tutuklanan Melton, başta cinsel saldırı, adam kaçırma ve çocuk pornografisi olmak üzere bir düzine suçtan yargılanacak.

BABASI ŞEHİR DIŞINDAYKEN EVDE TECAVÜZ ETTİ

Mağdurların şiddetli tecavüze maruz kaldığının açıklandığı davada, ayrıca genç çocuğun kızların çıplak fotoğraflarını çekip kendisi ile beraber olmaya devamn etmezse bunları cinsel içerikli sitelere yollamakla tehdit ettiği de belirtildi.

Kızlardan iki tanesinin intihar düşüncesi içinde oldukları açıklanırken, çocuğun kızlara babasının evinde, o yokken tecavüz ettiği öğrenildi.

AVUKATI KURBAN İLAN ETTİ

Melton eski suçları da göz önüne alınarak en katı cinsel suçlu programına dahil edilerek o şekilde yargılanacak. 16 yaşındaki çocuk için 200 bin dolar kefalet ücreti belirlendi. Geçen sene Mayıs ayında tutuklanan çocuk, o günden beri ev hapsinde tutuluyordu.

Davanın seyri ve kurbanların yaşı göz önüne alınarak mahkeme tarafınbdan olaylara dair detayların açıklanmayacağı bildirilirken,Melton'ın avukatı da çocuklara yönelik sistemin sefil bir başarısızlık olduğunu ve kimsenin bu genç adama yardımcı olacak bir şey yapmadığını söyleyerek müvekkilinin de sistemin bir kurbanı olduğunu iddia etti.