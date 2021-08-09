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Liselere yerleştirmede ikinci nakil sonuçları açıklandı!

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 8:43 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 10:21

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri bir okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını,  tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. 
 
Bakan Özer, 26 Temmuz'da açıklanan  birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün  istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil  sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.
 
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden  Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık.  Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti.  Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.
 
BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK! 
 
Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin  tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen  öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini  söyledi.
 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının  komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin  tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere  yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.
 

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